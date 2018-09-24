Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Çoğu zaman atladığımız bu noktaya dikkat çeken bir proje var. Vatandaşların farkındalığının arttırılması için "Karar Senin" adlı bir tiyatro oyunu sergilenecek. Muhabirimiz İlyas Gümrükçü projenin mimarları ile konuştu.

İzmir Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği, erken teşhisin önemini tiyatro sahnesine taşıyor.



Tiyatro oyunu ile halkı bilinçlendirmeyi düşünen dernek "Karar Senin" adlı oyun ile Türkiye'yi gezecek. İlk durakları Trabzon olacak.



Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde saat 20. 00 de sahnelenecek oyun öncesi Ulusal Kanal, provalara katıldı.



Meme kanserine farkındalık yaratmak için çekilen kamu spotunda rol alan ve daha sonra kanser olduğunu öğrenen ünlü tiyatrocu Gülşen Madan da "karar senin" adlı oyunu Trabzonda izleyecek.



Projenin amacı Türkiye'de erken teşhis farkındalığını arttırmak. Üzerinde durmadığımız bu ayrıntı aslında mücadelenin en önemli basamağı.





ulusal.com.tr