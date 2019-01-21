Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edilen Metin Dede, hemen ameliyata alındı ve ölümden döndü

İzmir'de şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve aort damarının yırtıldığı tespit edilen Metin Dede, yapılan müdahaleyle tehlikeyi atlattı.



Karşıyaka ilçesinde yaşayan 65 yaşında, emekli ve 3 çocuk babası Dede, geçen hafta şiddetli karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan tetkik sonucu hastanın aort damarında daha önce oluşan anevrizmanın yırtıldığı tespit edildi.



Bunun üzerine hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Eyüp Hazan ve ekibi, Dede'yi acil ameliyat etme kararı aldı. Dede, sağlık personelinin zamana karşı yaptığı mücadele sonunda yaşama tutunmayı başardı.



"Metin Bey şanslı bir hasta"



Prof. Dr. Eyüp Hazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aort damarı yırtılmasının önemli bir sağlık sorunu olduğunu, hastaların yüzde 50'sinin olaydan birkaç dakika sonra hayatını kaybedebildiğini belirtti.

Dede'nin çok şanslı bir hasta olduğunu anlatan Hazan, şunları kaydetti:



"Bu hastalık belirti vermeyen sinsi bir hastalıktır. Çoğu zaman tesadüfen saplanır. Karın ağrısı çok sık karşılaşılan bir hastalık ama bazı durumlarda çok uyarıcı olabilir. Hastamızın hastaneye yakın oturması ve hemen başvurması da bu süreçte hayat kurtardı. Aort damarı patladığı zaman hastaların bir iki dakika içinde bütün kan hacmi karında birikebilir. Hastaların ölüm oranı yüksek olur. Metin Bey'de patlama arkaya doğru olmuş, arkadaki karın zarının arasına sızarak yavaş yavaş yırtılma hadisesi gerçekleşmiş. Bu hasta için bir avantajdır."



"Sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor"



Aort damarı yırtılmalarındaki ölüm oranının yüzde 80 olduğunu dile getiren Hazan, hastalarına yaptıkları zamanında müdahalenin iyileşme sürecinde çok etkili olduğunu, 3 saat süren başarılı bir ameliyat sonunda Dede'nin yeniden ayağa kalktığını ifade etti.



"Şanslı bir hastayım"



Metin Dede de bir arkadaşının geçen sene aort damarında oluşan anevrizma dolayısıyla ameliyat olduğunu, hastalığın ismini ilk kez o zaman duyduğunu söyledi.



Daha önce yaşadığı bir sağlık sorununun olmadığının anlatan Dede, "O gün acayip bir karın ağrım vardı. Hastaneye gittim, doktorlar aort damarımın patladığını söyledi. 'Acil ameliyat olmalısın' dediler. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Şanslı bir hastayım, büyük bir hastalığı doktorlarımın zamanında yaptığı müdahaleyle atlattım." diye konuştu.