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Kaygıyla baş etmenin yolları

Kaygı ve stres... Modern çağın kronik problemleri.. Yaşamayan yok... Olumsuz algılanıyor ama uzmanlara göre, "azı karar, çoğu zarar." Peki, kaygı bozukluğuyla nasıl mücadele edilmeli? Psikolog Mehmet Arseven, sizler için anlattı.

Kaygıyla baş etmenin yolları
İşimizde, ilişkilerimizde, sınavlarımızda, kısaca yaşamın her alanında kaygı duyabiliyoruz. Her ne kadar olumsuz gibi algılansa da belirli bir düzeydeki kaygı uzmanlara göre koruyucu ve işlevsel...

Kaygı, insan bedeninde bazı etkiler yaratıyor.

Kaygıyla baş etmenin çeşitli yöntemleri var. Örneğin, aynı davranışın üzerine gitmek ya da korkunuzla yüzleşmek gibi...

Peki, koruyucu kaygı ile tehdit arasındaki farkı nasıl ayırt edebiliriz?

Psikolog Mehmet Arseven, kaygıyı yenmenin mümkün olduğunu söyledi.

Kaygılıyken hissettiğimiz duyguların hemen hemen hepsini stresliyken de hissediyoruz. Eğer duyduğunuz kaygının adı konmuşsa ona stres deniliyor. Örneğin "sınav stersi çekiyorum" gibi...



HABER: DEVRİM DÖNMEZ - KAMERA: MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr
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