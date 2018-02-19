İşimizde, ilişkilerimizde, sınavlarımızda, kısaca yaşamın her alanında kaygı duyabiliyoruz. Her ne kadar olumsuz gibi algılansa da belirli bir düzeydeki kaygı uzmanlara göre koruyucu ve işlevsel...
Kaygı, insan bedeninde bazı etkiler yaratıyor.
Kaygıyla baş etmenin çeşitli yöntemleri var. Örneğin, aynı davranışın üzerine gitmek ya da korkunuzla yüzleşmek gibi...
Peki, koruyucu kaygı ile tehdit arasındaki farkı nasıl ayırt edebiliriz?
Psikolog Mehmet Arseven, kaygıyı yenmenin mümkün olduğunu söyledi.
Kaygılıyken hissettiğimiz duyguların hemen hemen hepsini stresliyken de hissediyoruz. Eğer duyduğunuz kaygının adı konmuşsa ona stres deniliyor. Örneğin "sınav stersi çekiyorum" gibi...
HABER: DEVRİM DÖNMEZ - KAMERA: MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr
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