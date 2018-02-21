Rekabet Kurumu, Kemoterapi ilaç hazırlama alanında faaliyet gösteren 6 fişirket hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, Kemoterapi ilaç hazırlama alanında faaliyet gösteren 6 şirket hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.



Yapılan açıklama şöyle;



Kemoterapi ilaç hazırlama ihalelerinde danışıklı hareket edildiği iddiası hakkında yürütülen önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.01.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;



Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.,

Santek Sağlık Turz. Teks. San. ve Tic. A.Ş.,

Meditera İthalat ve İhracat A.Ş.,

Onkofar Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.,

İnvotek Sağlık Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.,

Korulu Grup Sağlık Hizmet İnşaat Taahhüt Makina Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.

hakkında soruşturma açılmasına, 18-03/30-M sayı ile karar verdi.





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