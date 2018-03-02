Cinsel istismara karşı kurulan komisyon, uygulamayı planladığı kimyasal hadımı tartışılırken, uzmanlardan önemli uyarılar geldi. İstismar suçunun sadece cezaya indirgenmesini doğru bulmayan uzmanlar, toplumun doğru bilinçlendirilmesine dikkat çekti
Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı kurulan komisyon çalışmalarını sürdürürken uzmanlardan kritik uyarılar geldi.
Cezaların uygulanma noktasına dikkat çeken eski Ankara Barosu Başkanı Avukat Sema Aksoy, toplumun doğru bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Dilek Gözütok, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim politikasını da eleştirdi. Kimyasal hadım düzenlemesine karşı eğitime dikkat çekti.
ulusal.com.tr
Cinsel istismara karşı kurulan komisyon, uygulamayı planladığı kimyasal hadımı tartışılırken, uzmanlardan önemli uyarılar geldi. İstismar suçunun sadece cezaya indirgenmesini doğru bulmayan uzmanlar, toplumun doğru bilinçlendirilmesine dikkat çekti
Cinsel istismara karşı kurulan komisyon, uygulamayı planladığı kimyasal hadımı tartışılırken, uzmanlardan önemli uyarılar geldi. İstismar suçunun sadece cezaya indirgenmesini doğru bulmayan uzmanlar, toplumun doğru bilinçlendirilmesine dikkat çekti