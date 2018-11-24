Kış aylarının sebzeleri pazar tezgahlarındaki yerlerini aldı. Marketlerin manav reyonlarında her mevsim bulmak mümkün. Ancak uzmanlara göre sebzeleri kendi mevsiminde tüketmek sağlığımız açısından oldukça önemli.

Bu aylarda pazar tezgahlarında en çok yeşilin bereketini görüyoruz. Kış sebzeleri bağışıklık sistemimizin dostu, hastalıklarında düşmanı oluyor.



Her haliyle tüketilebilen brokoli bakın bize ne faydalar sağlıyor?



Kış sofralarının vazgeçilmezi olan ıspanak, tam bir demir deposu. Bu özelliğinden daha fazla yararlanabilmek için yapılması gereken ise oldukça basit. Dahası lezzetli de.



Bağışıklık sistemi için; Turp, pırasa, havuç, kabak, karalahana ve kereviz de oldukça faydalı. Tabii bir koşulla. Diyetisyen Sevde İnce Arseven, o koşulu açıkladı.



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