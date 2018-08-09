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KKTC'de yeni düzenleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde okuyan öğrencilere pasaport kullanma zorunluluğu getirildi. Eylül ayında başlayacak uygulamaya göre, üniversiteliler, ülkeye pasaportla giriş yapacak.

KKTC'de yeni düzenleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde okuyan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim döneminde ülkeye pasaportla giriş yapacak.

Söz konusu düzenleme milli eğitim, içişleri ve sağlık bakanlıklarının koordinasyonunda hazırlanan Kayıt Kabul Tüzüğü ve Öğrenci İzni Tüzüğü’'nde yer aldı.

Tüzüğe göre, KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim dönemi için ülkeye pasaportla giriş yapacak. Pasaportu olmayanlara ise pasaport, öğrenci belgesi ve sağlık raporu temini için 90 gün süre tanınacak. 

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler; uygulamayla ülkeye öğrenci olarak gelip, farklı işler yapanların engellenmesinin amaçlandığını ifade etti.

KKTC’deki üniversitelerde 101 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. 101 bin öğrenciden 59 bininin Türkiye'den, 30 bininin diğer ülkelerden gittiği, 12 bininin ise KKTC vatandaşı olduğu belirtildi.

Uygulama, Eylül ayında başlayacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #KKTC
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