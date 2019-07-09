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KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkemizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı ziyaret etti

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Saraç'ı ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkemizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette Bakan Çavuşoğlu'na Müsteşar Aytunç Şirket, Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon, Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YÖDAK Üyesi Hasret Balcıoğlu, Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ve KKTC Ankara Büyükelçiliğinden üst düzey yetkililer eşlik etti. ​

YÖK heyetinde YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er ile YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan hazır bulunurken, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran'da görüşmeye katıldı. 

Ziyarette KKTC'deki üniversiteler ve bu üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin durumları masaya yatırıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #KKTC #YÖK #saraç
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