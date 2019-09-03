Ünlü sanatçı Sertap Erener'in mücadele ettiğini açıkladığı Kolit hastalığı yani bağırsak iltihabı nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye gündemine giren Kolit hastalığı araştırmasını, vatandaşlar arama yaparak hastalığın tanımını ve belirtilerini merakla soruşturuyor. Peki Kolit hastalığı (Bağırsak İltihabı) nedir? Sertab Erener'in mücadele ettiği Kolit hastalığı belirtileri nelerdir

Kolit hastalığı son dönemde ünlü sanatçı Sertab Erener ile birlikte oldukça fazla gündeme gelmeye başladı. Zor zamanlar geçiren ve uzun yıllar bunun mücadelesini veren Sertab Erener ile bilinen Kolit hastalığı vatandaşlar tarafından merak edilir hale geldi. Ciddi ve önemli hastalıklar arasına giren, bağırsak iltihabı olarak da geçen Kolit hastalığı nedir? Kolit hastalığı belirtileri nelerdir?



KOLİT HASTALIĞI NEDİR



Kolit kalın bağırsak olarak bilinen kolonu etkileyen bir hastalıktır. İltihaplanma olarak adlandırılan kolit, kalın bağırsakta tahriş ve şişmeye neden olarak buradaki iç astarda ülser denen yaralara yol açar. Kolit yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve sürekli kontrol altında tutulması gereken bir hastalıktır.



KOLİT HASTALIĞI BELİRTİLERİ



Karın ağrısı veya kramp

Şişkinlik

Kansızlık

İştahsızlık ve kilo kaybı

İshal veya kabızlık

Dışkıda kan

Ateş ve titreme

Kusma

Makatta akıntı

Cilt döküntüleri

Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk

Gözde kızarıklık ve yanma hissi

Eklem ağrıları ve eklemlerde şişme



KOLİT NEDENLERİ NELERDİR



Kolitin birçok nedeni bulunmaktadır. Kolit çeşidine göre nedenleri de farklılık göstermektedir. Birçok kolit çeşidinin nedeni bağırsakların yani kolonun virüs, zararlı bakteri veya parazitler tarafından iltihaplanmasıdır. Campylobacter, Shigella, E. Coli, Yersinia, Salmonella kolite neden olan en yaygın bakterilerdir. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları da kolite neden olmaktadır. Kalın bağırsakta azalan kan akımı veya alerjik reaksiyonlar da kolite yol açabilir. Dünyada kolite neden olan en yaygın parazit enfeksiyonu Entamoeba Histolytica parazitidir. Enfekte su içmekle bulaşır ve kişiden kişiye rahatlıkla geçebilir.



Tüketilen besinler ve stres kolit rahatsızlığına neden olmaz ancak şikayetlerin alevlenmesini tetikleyebilir.