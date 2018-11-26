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Kolon kanseri nasıl engellenir?

Kolon kanseri öldürücü bir hastalık. Bu hastalığa bağlı ölümler 1990’lardan itibaren azalmaya başladı. Ancak hala kadınlarda 3, erkeklerde ise 2’inci en sık ölüm nedeni. Uzmanlar, kolon kanserinde erken evrede tedavinin mümkün olduğunu belirtiyor. Bunun içinde kolon kanseri tarama programı daha da önem kazanıyor.

Kolon kanseri nasıl engellenir?

Öldürücü bir hastalık ancak, önlenebilir kanser türlerinin başında geliyor.

Başarılı yöntemler olmasına rağmen günümüzde hala hastaların yüzde 70 ile 80’i yakınmalar ortaya çıktıktan sonra tanı alıyor. Uzmanlar kolon kanseri tarama programının önemine vurgu yapıyor.

Peki taramayı kimler, ne zaman yaptırmalı?

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Özer, kansızlık saptanan bir erkek bireyde, bu durum demir eksikliğine bağlı ise, mutlaka mide bağırsak sisteminin taranması gerektiğini söyledi.

Kolon kanserini erken tanımak hem hastanın yaşamını kurtarıyor hem de daha ucuz bir tedavi imkanı sağlıyor.



HABER-KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #kolon kanseri
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