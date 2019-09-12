Kornea nakli hangi durumlarda yapılıyor?
Binlerce kişi gözün dış tabakasındaki bulanıklık nedeniyle görme zorluğu yaşıyor. Kornea nakli ise bu sorunu çözüyor. Bu noktada da kornea bağışı hayati önem taşıyor. Uzmanlar organ bağışı yaparken korneaların da bağışlanmasını öneriyor.
EĞİTİM-SAĞLIK 12.09.2019, 23:10 12.09.2019, 23:10
Gökyüzündeki bulutu, ağaçtaki meyveyi, doğadaki renkleri göremiyorlar. Buna ise doğuştan ya da sonradan gözün dış tabakasındaki bulanıklık neden oluyor. Hastalığın çaresi ise kornea nakli…
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019’un ilk 8 ayında bin 971 kişiye kornea nakli yapıldı. Yaklaşık 3 bin hasta ise kornea bağışı bekliyor.
Peki, kornea nakli hangi durumlarda yapılıyor?
Göz doktoru Prof. Dr. Yonca Akova, kornea nakline ilişkin süreci Ulusal Kanal'a anlattı.
Akova, ameliyat sonrası gözün ortalama 15 gün içinde normale döndüğünü belirti.
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