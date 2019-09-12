Gökyüzündeki bulutu, ağaçtaki meyveyi, doğadaki renkleri göremiyorlar. Buna ise doğuştan ya da sonradan gözün dış tabakasındaki bulanıklık neden oluyor. Hastalığın çaresi ise kornea nakli…

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019’un ilk 8 ayında bin 971 kişiye kornea nakli yapıldı. Yaklaşık 3 bin hasta ise kornea bağışı bekliyor.

Peki, kornea nakli hangi durumlarda yapılıyor?

Göz doktoru Prof. Dr. Yonca Akova, kornea nakline ilişkin süreci Ulusal Kanal'a anlattı.

Akova, ameliyat sonrası gözün ortalama 15 gün içinde normale döndüğünü belirti.

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