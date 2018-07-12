banner982
Metro inşaatında kaza! 1 işçi öldü
Metro inşaatında kaza! 1 işçi öldü
Dink cinayeti davasında tahliye kararı
Dink cinayeti davasında tahliye kararı
TSK'dan son dakika açıklaması
TSK'dan son dakika açıklaması
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sınava giriş belgeleri hazır

ÖSYM tarafından, 22 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna girecek adayların sınava giriş belgeleri internetten adaylara sunuldu.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sınava giriş belgeleri hazır

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 22 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna girecek adayların sınava giriş belgeleri internetten adaylara sunuldu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, 22 Temmuz'da yapılacak 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Duyuruda adayların 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kpss #ösym
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.