Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu bugün yapıldı. Üçüncü oturum ise yarın sabah yapılacak.

2018 KPSS lisans alan bilgisi sınavları sabah 10.15 itibariyle başladı



Birinci oturumda adaylara; Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarından 40'ar soru soruldu.



Adaylar soruları yanıtlamaları için 50 dakika süre verildi.



İkinci oturum ise öğleden sonra yapıldı. Bu sınava; Hukuk, iktisat ve maliye mezunları girdi.



İkinci oturumda da adaylar 40'ar soruyu 50 dakikada cevapladı.



İşletme, muhasebe ve istatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü oturum ise yarın düzenlenecek. Üçüncü oturumu için sabah saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyecek.



Sınav sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.



ulusal.com.tr