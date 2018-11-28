Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans düzeyi sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyi sonuçları açıklandı.



ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Kasım'da gerçekleştirilen 2018-KPSS ön lisans düzeyinin değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.