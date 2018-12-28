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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, KPSS yerleştirme sonuçlarını açıkladı Sonuçlara, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS sonuçlarına göre  bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ile pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Etiketler; #ösym #kpss sonuçları
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