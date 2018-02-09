Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Başta kanser olmak üzere çok sayıda kronik hastalığı tetikleyen sigara, insan ömrünü ortalama 15 yıl kısaltıyor. Uzmanlara göre bağımlılıktan kurtulabilmenin ilk şartı bireylerin sigarayı bırakma konusunda kararlı olması.

Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü…



Sigara bağımlılığı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı sorunu. Birçok kronik ve ölümcül hastalığın sebep olan sigarayı kullananların ömrü ortalama 15 yıl kısalıyor.



Sigara gırtlak kanserinden rahim kanserine en az 10 çeşit kansere türüne sebep oluyor. Peki sigarayı bırakmak için nasıl bir yol izlemek gerekiyor işte yanıtı.



Uzmanlar en önemli adımın kararlı olmak olduğuna işaret ederken elektronik sigaralar için de uyarıyor…





HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ-UĞUR MARANGOZ.

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