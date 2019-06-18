Yorgunluk gün boyu peşimizi bırakmıyor. Evde, okulda, işte ve hatta tatilde... Neden sürekli yorgunuz? Kronik yorgunluk bir hastalık mı? Yorgunluğu atlatmak için ne yapmalıyız? Muhabirimiz Göknur Merve Özer, Prof. Dr. Aydın Tunçkale ile kronik yorgunluğu konuştu.





Günümüzde çağın hastalığı sayılıyor kronik yorgunluk... Özellikle de şehirlerin yoğun ve gürültülü temposunda yaşayanları etkiliyor. Peki nedir kronik yorgunluk? Günün yorgunluğu ile kronik yorgunluğu birbirinden nasıl ayırt edeceğiz?



Peki kronik yorgunluğa yol açan etkenler neler? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aydın Tunçkale, hastalığa pek çok şeyin sebep olabileceğini belirterek, mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğini vurguladı.





HABER: GÖKNUR MERVE ÖZER

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

ulusal.com.tr

Sabah kalkmakta zorlanıyor musunuz? Yürürken çabuk mu yoruluyorsunuz? Siz de kronik yorgunluk hastası olabilirsinizGünümüzde çağın hastalığı sayılıyor kronik yorgunluk... Özellikle de şehirlerin yoğun ve gürültülü temposunda yaşayanları etkiliyor. Peki nedir kronik yorgunluk? Günün yorgunluğu ile kronik yorgunluğu birbirinden nasıl ayırt edeceğiz?Peki kronik yorgunluğa yol açan etkenler neler? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aydın Tunçkale, hastalığa pek çok şeyin sebep olabileceğini belirterek, mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğini vurguladı.