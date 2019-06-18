Sabah kalkmakta zorlanıyor musunuz? Yürürken çabuk mu yoruluyorsunuz? Siz de kronik yorgunluk hastası olabilirsiniz
Günümüzde çağın hastalığı sayılıyor kronik yorgunluk... Özellikle de şehirlerin yoğun ve gürültülü temposunda yaşayanları etkiliyor. Peki nedir kronik yorgunluk? Günün yorgunluğu ile kronik yorgunluğu birbirinden nasıl ayırt edeceğiz?
Peki kronik yorgunluğa yol açan etkenler neler? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aydın Tunçkale, hastalığa pek çok şeyin sebep olabileceğini belirterek, mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğini vurguladı.
HABER: GÖKNUR MERVE ÖZER
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
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