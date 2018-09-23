Karadeniz Teknik Üniversitesi, karayollları yapımında kullanılan gerinim ölçer cihazının yerlisini üretti. Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için yola çıkılan proje ile 750 dolara ithal edilen cihazı 25 dolara mal edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar hedeflerini Ulusal Kanal'a anlattı.

Dünyada 25 yıllık geçmişi var. Türkiye de ise ilk olarak Karadeniz Teknik Üniversitesinde üretildi.



Cihazın adı gerinim ölçer. Karayollarında asfalt yüzeyindeki genleşmeleri tespit etmekte kullanılıyor.



Karadeniz Teknik Üniversitesi, bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulmak için kendilerine hedef koydu. Ve o hedefe de başarıyla ulaştı.



Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Ulaştırma Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, hızlandırılmış yol sistemleri adı verilen ve arazi üzerinde kullanılan yerli makineyi üretti.



KTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar ürettikleri makineyi Ulusal Kanal'a anlattı.



Bu makine ile hem zamandan kazanılacak hem geri dönüşüm malzemeleri yol yapım çalışmalarında kullanılabilecek.



Prof. Dr. Akpınar ürettikleri malzemeler sayesinde Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulacağını söyledi.



Yurt dışından 750 dolara ithal edilen, karayollarında asfalt yüzeyindeki genleşmeleri tespit eden "Gerinim Ölçer" adı verilen cihazı 25 dolara mal edildi. Akpınar böylelikle de milli ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.



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