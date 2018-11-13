KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018-2019 KYK burs ücretleri ne kadar? KYK burslarını kaybetmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Kredi-burs başvuruları 15 Ekim 2018 tarihinde başlarken, 21 Ekim 2018 tarihinde sona ermişti. KYK başvurularının sona ermesinden beri 23 gün geçti.



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sitesinde başvuru sırasında kurum şu açıklamayı yapmıştı:

"Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Başvurular 16 kurum tarafından incelenme işlemleri bittikten sonra YurtKur'un resmi web sitesinde açıklanacak."



KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?



KYK bursu için üniversite öğrencilerinin bekleyişi devam ederken, sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusuna kurum bu zamana kadar resmi açıklamada bulunmadı.



Eğitim uzmanlarına göre kurumun resmi tarih vermemesinin nedeni öğrencilerin verdiği bilgilerin 16 kurum tarafından inceleniyor olması.



2016-2017 yıllarına bakıldığında başvurulara dair sonuçlar başvuruların ardından 22-30 gün içerisinde açıklanmıştı.



2018 yılında ise 22'nci gün 12 Kasım 2018 tarihine geldi. Sonuçları öğrenmek isteyenlerin gözleri 12 Kasım'dan itibaren YurtKur'un resmi web sitesine yöneldi.



2018-2019 KYK burs ücretleri ne kadar?



2018-2019 döneminde KYK burs ücretleri;



Lisans öğrencileri için 500 Türk Lirası,



Yüksek Lisans öğrencileri için 1.000 Türk Lirası,



Doktora öğrencileri için 1.500 Türk Lirası



KYK burslarını kaybetmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor?



Burs imkanından yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir diğer hususta burs hakkını kaybetmemek için nelere dikkat edilmesi gerektiği.



Kurumun açıklaması şöyle:

"Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100’ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir."