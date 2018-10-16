Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuruları dün akşam başladı. E-devlet üzerinden yapılacak başvurular 21 Ekim'de sona erecek.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun üniversite öğrencileri için vereceği burs ve kredi başvuruları başladı.



E-devlet üzerinden yapılacak başvuruların 21 Ekim 2018 günü saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor.



Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.



15 yaş ve altındaki öğrencilerin başvurusu ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden alınacak.



Bu sene lisans öğrencilerine 500, yüksek lisans öğrencilerine 1000, doktora öğrencilerine ise 1500 Lira verilecek.



ulusal.com.tr

