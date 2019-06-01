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LGS heyecanı: Yaklaşık 1 milyon aday sınavda ter döktü

Ortaöğretimi tamamlayarak liseye geçecek yaklaşık 1 milyon öğrenci sınav heyecanı yaşadı. İki oturumdan oluşan sınavda öğrenciler, sözel bölümde 50, sayısal bölümde ise toplam 40 soruyu cevapladı. Sınavda başarı gösteren öğrenciler adres gözetmeksizin diledikleri okullara girebilecek

LGS heyecanı: Yaklaşık 1 milyon aday sınavda ter döktü

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı sona erdi.

Ortaöğretimi tamamlayarak liseye geçecek öğrenciler adres gözetmeksizin diledikleri okullara girebilmek için ter döktü. Aileleri de dışarıda heycen yaşadı.

2 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu 09.30'da başadı. Öğrenciler bu oturumda 50 sorudan oluşan Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularına yanıt verdi.

80 dakika süren 2'inci oturum ise 11.30'da başladı. 40 sorudan oluşan sayısal bölümde adaylar,  Matematik ve Fen Bilimleri sorularını yanıtladı.

Sınava geç kalan öğrenciler sınava alınmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #liselere geçiş sistemi #lgs
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