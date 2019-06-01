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LGS'nin birinci oturumu başladı

Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek

LGS'nin birinci oturumu başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde uygulanacak sınavın birinci oturumu 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

Bu bölümde öğrencilere 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil soruları yöneltilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #lgs #liselere geçiş sistemi
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