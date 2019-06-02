Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu.
Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, "https://www.meb.gov.tr" adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.
MEB'in "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu.