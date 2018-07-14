Liselere Geçiş Sınavı sonrasında yapılan tercih işlemleri sona erdi. Binlerce öğrencinin gözü açıklanması beklenen yerleştirme sonuçlarında. Peki, bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Haberimizde izleyelim...

Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarına göre yapılan tercih işlemleri sona erdi. 2 ve 13 Temmuz tarihleri arasında tercihini yapan adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdi gözler yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günde...



Buna göre, 1’inci nakil başvuruları 6-10 Ağustos, 2’inci başvuru 13-17 Ağustos, 3’üncü başvuru 27 ve 31 Ağustos, 4’üncü nakil başvurusu ise 3-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Nakil işlemlerinin sonuçları ise sırasıyla 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül’de açıklanacak.



Peki, eğitimciler ailelere ve çocuklara bu süreçte ne tavsiye ediyor?





HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

ulusal.com.tr



