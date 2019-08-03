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Lise tercihlerinde açıkta kalan öğrenciler dikkat

Liseye yerleşemeyen binlerce öğrenci için birinci tercih dönemi 2 Ağustos'ta sona erdi. 5-8 Ağustos tarihleri arasında ise ikinci tercihler yapılacak. Peki öğrenciler tercih sırasında nelere dikkat etmeli?

Lise tercihlerinde açıkta kalan öğrenciler dikkat

Açıkta kalan binlerce öğrenci için ikinci tercih maratonu 5 Ağustos’ta başlıyor. Komisyon süreci ise 19-23 Ağustos arasında. 

Liseye Geçiş Sınavının ardından açıkta kalan öğrenciler için süreç 29 Temmuz'da başlamıştı.

Birinci tercih dönemi 2 Ağustos'ta sona ermişti. Yerleşemeyen öğrenciler için gözler 2'inci tercih maratonuna, 5 Ağustos'a çevrildi.

Peki öğrenciler başvuruları nasıl yapacak?

2'nci tercih döneminde öğrenciler 3 okul yazabilecek. 

Anadolu Lisesi kontenjanı dolu ise öğrenci, açıkta kalmama korkusuyla İmam Hatip Lisesini yazabiliyor. Eğitimciler ise uyarıyor.

İkinci tercihte de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için komisyon süreci başlayacak. 19-23 Ağustos tarihleri arasında il-ilçe nakil komisyonlarına başvurular yapılacak.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #lise #Tercih
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