Lise tercihlerinde açıkta kalan öğrenciler dikkat

Liseye yerleşemeyen binlerce öğrenci için birinci tercih dönemi 2 Ağustos'ta sona erdi. 5-8 Ağustos tarihleri arasında ise ikinci tercihler yapılacak. Peki öğrenciler tercih sırasında nelere dikkat etmeli?

Açıkta kalan binlerce öğrenci için ikinci tercih maratonu 5 Ağustos’ta başlıyor. Komisyon süreci ise 19-23 Ağustos arasında.



Liseye Geçiş Sınavının ardından açıkta kalan öğrenciler için süreç 29 Temmuz'da başlamıştı.



Birinci tercih dönemi 2 Ağustos'ta sona ermişti. Yerleşemeyen öğrenciler için gözler 2'inci tercih maratonuna, 5 Ağustos'a çevrildi.



Peki öğrenciler başvuruları nasıl yapacak?



2'nci tercih döneminde öğrenciler 3 okul yazabilecek.



Anadolu Lisesi kontenjanı dolu ise öğrenci, açıkta kalmama korkusuyla İmam Hatip Lisesini yazabiliyor. Eğitimciler ise uyarıyor.



İkinci tercihte de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için komisyon süreci başlayacak. 19-23 Ağustos tarihleri arasında il-ilçe nakil komisyonlarına başvurular yapılacak.



ulusal.com.tr

