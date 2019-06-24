Liselere Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

Yaklaşık 1 milyon ortaöğretim öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sınavının sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sayfası üzerinden öğrenebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarını açıkladı.



Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS'nin sonuçlarına Bakanlığın resmi sitesi meb.gov.tr'den ulaşılabiliyor.



8'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavın yüzde 70'i istedikleri liseye geçmelerinde etken olacak. Geri kalan yüzde 30'luk puan da diploma notundan gelecek.



Sınava girmeyen ve gerekli puanı alamayanlara da yerleştirme yapılacak. Adrese dayalı yerleşimde öğrenciler, oturdukları ev adresine en yakın okulda eğitim görebilecekler.



ulusal.com.tr