Tercih dönemi bitti, liselere yerleşemeyen 8 bin 738 öğrenci açıkta kaldı. Bu çarpıcı rakama Ulusal Kanal ulaştı. Eğitim hayatının dışında kalan binlerce öğrencinin gözü kulağı, il ve ilçe yerleştirme komisyonlarından gelecek haberde. Son başvurular 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, komisyonlardan da sonuç alamayan öğrenciler ne yapacak? Eğitimciler "Tedbirler alındı, açıkta öğrenci kalmayacak" diyor. Uzmanlara göre ise açık lise tehlikesi gözardı edilmemeli.





Liseye Geçiş Sınavının ardından açıkta kalan öğrenciler için süreç 29 Temmuz'da başlamıştı. 1’inci, 2’nci ve 3’üncü yerleştirme dönemlerinin ardından yine açıkta kalan öğrenciler oldu.



Açıkta kalan öğrencilerin sayısına Ulusal Kanal ulaştı. Son yerleştirmelerin ardından toplam 8 bin 738 öğrenci hiçbir okula yerleşemedi.



Liseye yerleşemeyen öğrenciler için 19-23 Ağustos tarihleri ise büyük önem taşıyor. Eğitim-İş Ankara 1 No’lu Şube Yöneticisi Ahmet Ata Alkusal süreci Ulusal Kanal’a değerlendirdi.



Peki, il ilçe komisyonlarından da sonuç alamayan öğrenciler ne yapacak?

"8 bin 738 öğrenciden yerleşemeyen olur mu? Olma ihtimali var ben düşük görüyorum. Çünkü Bakanlığımız bu yıl aldığı bir takım ikili öğretime geçmek gibi, kontenjan arttırılması gibi tedbirlerle yaşanabilecek yerleşememe mağduriyetini aza indirme yolunda bir takım önlemler aldı. 8 bin 738 bin öğrencimizden 19-23 tarihleri arasında yine yerleşemeyen olursa gideceği yer açık öğretim liseleridir."



Alkusal, yapılan tercihlerin ardından hangi liselerde ne kadar kontenjan kaldığına dair bilgileri de paylaştı.

"Bu yıl Anadolu liseleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. İmam hatip liseleri yüzde 99 civarında doluluk oranında. Meslek liseleri 98 oranında dolu. Hemen hemen bütün liselerimiz dolmuş ancak yine yüzde 2’lik bir boşluk payı ile mesleki ve teknik okullarımıza yerleşme imkanları daha fazla görünüyor öğrencilerimizin."



İl, ilçe komisyonlarına başvuran öğrenciler için süreç Eylül ayında tamamlanmış olacak.

"6 Eylül 2019 tarihinde iş ve işleyişler tamamlanmış olacak. Öğrencilerimizin artık son nihai yerleştiği okullar belirlenmiş olacak. Zaten 9 Eylül itibarıyla da 2019-2020 eğitim öğretim yılımız başlamış olacak."





ulusal.com.tr Açıkta kalan binlerce öğrenciler için artık son sürece gelindi. Öğrenciler 19-23 Ağustos tarihlerinde il ilçe yerleştirme komisyonlarına başvuracak.Liseye Geçiş Sınavının ardından açıkta kalan öğrenciler için süreç 29 Temmuz'da başlamıştı. 1’inci, 2’nci ve 3’üncü yerleştirme dönemlerinin ardından yine açıkta kalan öğrenciler oldu.Açıkta kalan öğrencilerin sayısına Ulusal Kanal ulaştı. Son yerleştirmelerin ardından toplam 8 bin 738 öğrenci hiçbir okula yerleşemedi.Liseye yerleşemeyen öğrenciler için 19-23 Ağustos tarihleri ise büyük önem taşıyor. Eğitim-İş Ankara 1 No’lu Şube Yöneticisi Ahmet Ata Alkusal süreci Ulusal Kanal’a değerlendirdi.Peki, il ilçe komisyonlarından da sonuç alamayan öğrenciler ne yapacak?Alkusal, yapılan tercihlerin ardından hangi liselerde ne kadar kontenjan kaldığına dair bilgileri de paylaştı.İl, ilçe komisyonlarına başvuran öğrenciler için süreç Eylül ayında tamamlanmış olacak.