Liselere yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Öğrencilerin yerleştirme işlemi için tercihleri 2-13 Temmuz'da alınmıştı.
Merkezi yerleştirmede 127 bin 480 kontenjan için 437 bin 70 aday tercih yaptı. Bu adaylardan 127 bin 283'ü yerleşirken 197 kontenjan boş kaldı.
Yerel yerleştirmede ise 1 milyon 141 bin 318 kontenjan için 1 milyon 17 bin 891 aday tercih yaptı. Bu öğrencilerden 798 bin 926'sı yerleşirken 91 bin 687'si yerleşemedi. 342 bin 392 kontenjan boş kaldı.
Genel olarak yerleştirme sonuçlarına göre; yüzde 50 Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesine, yüzde 15 imam hatip lisesine, yüzde 35 meslek liselerine yerleşme gerçekleşti.
ulusal.com.tr
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ulaşılabiliyor.
Liselere yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.