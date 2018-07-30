Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ulaşılabiliyor.

Liselere yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.



Öğrencilerin yerleştirme işlemi için tercihleri 2-13 Temmuz'da alınmıştı.



Merkezi yerleştirmede 127 bin 480 kontenjan için 437 bin 70 aday tercih yaptı. Bu adaylardan 127 bin 283'ü yerleşirken 197 kontenjan boş kaldı.



Yerel yerleştirmede ise 1 milyon 141 bin 318 kontenjan için 1 milyon 17 bin 891 aday tercih yaptı. Bu öğrencilerden 798 bin 926'sı yerleşirken 91 bin 687'si yerleşemedi. 342 bin 392 kontenjan boş kaldı.



Genel olarak yerleştirme sonuçlarına göre; yüzde 50 Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesine, yüzde 15 imam hatip lisesine, yüzde 35 meslek liselerine yerleşme gerçekleşti.



ulusal.com.tr