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Liseye Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı

Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Liseye Geçiş Sınavı'na giren yaklaşık bir milyon öğrenci puanına göre tercihini yapacak.

Liseye Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı
Yaklaşık bir milyon öğrencinin günlerdir beklediği ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı.

Liseye Geçiş Sınavı tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler dahilinde nitelikli okullara ayrılan, 139 bin 660 kontenjan için tercih yapılabilecek.

Bu yıl 1-12 Temmuz tarih aralığında yapılacak olan LGS tercih dönemi için sonuçlar, 22 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar ve özel öğretim kurumlarına öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini gerçekleştiren öğrenciler, LGS tercihinde bulunamayacak.


ulusal.com.tr
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