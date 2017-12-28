Milli Eğitim Bakanlığı, Liseye Geçiş Sınavı'nın örnek sorularını internet sitesinden yayınladı. Kitapçık ikiye ayrıldı... Sınav da iki oturumda yapılacak... Sözel bölüm 75 dakika, sayısal bölüm ise 60 dakika sürecek.

Yeni liseye giriş sınavı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı, örnek soruları yayınladı. Sorular erişime açıldı.



Yeni sistemin örnek sorularını görüntülemek isteyen öğrencilerin, MEB'in internet sitesine girmesi yeterli... Adres ise "www.meb.gov.tr."



Liseye giriş sisteminde kaldırılan TEOG sisteminin ardından uygulanacak olan yeni liseye giriş sınavı için örnek soruları saat 15'te paylaşıldı. Ayrıntılar da netleşti.



Kitapçık, "Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm" olarak iki ayrılıyor. İki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75 artı 60 olmak üzere 135 dakika sürecek. Sözel bölüm 75 dakika, sayısal bölüm ise 60 dakika olacak.



Sorular, sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavını kapsıyor. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. Soruların derslere göre dağılımı da önemli.



MEB tarafından yapılan duyuruya göre, eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8.sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak.