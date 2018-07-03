Liseye Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih heyecanı yaşıyor. 2 Temmuz'da başlayıp 13'ünde sonra erecek süre boyunca öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği okullar arasından 5'ini tercih edebilecek. Peki tercih işlemleri nasıl olacak? Ayrıntıları haberimizde izliyoruz.

Liseye geçişte tercih maratonu 2 Temmuz itibariyle başladı.



Yaklaşık 1 milyon öğrencinin merakla beklediği Liseye Geçiş Sınavı'nın tercih kılavuzunun belli olmasıyla birlikte sıra tercih yapmaya geldi. Peki işlemler nasıl olacak?



Her öğrencinin 13 Temmuz'a Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği nitelikli okullar arasından 5'ini tercih etme hakkı var. Tercih işlemlerini ise E-Okul üzerinden yapılıyor. Öğrenciler kimlik ve okul numaralarını ilgili alana yazarak E-Okul sistemindeki tercih bölümüne girebiliyor.



Ardından da öğrenci, tercih kılavuzundaki okullar arasından sınav puanına göre 5'ini tercih edebiliyor. Eğer öğrenci bu 5 okuldan birisini kazanamaz ise mahalli yani adrese dayalı yerleştirme yöntemi ile bir okula kayıt yaptıracak. Ayrıca adrese dayalı yerleştirme için Liseye Geçiş Sınavı'na girmeyen öğrenciler de okul başarı puanına göre tercih yapacak.



Örneğin Ankara'nın Yenimahalle ilçe nüfusuna kayıtlı bir öğrenci E-Okul sistemine girdiği zaman önüne tercih yapabileceği okullar sıralanıyor.



Hem sınava giren hem de girmeyen öğrenciler tercih işlemini 13 Temmuz'a kadar E-Okul'un yanı sıra ortaokul müdürlüklerinde de yapabilir. Tercih sonuçları ise 30 Temmuz'da açıklanacak.



