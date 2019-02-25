400 yataklı olmasına rağmen 75 hasta yatırma iznini sahip LÖSANTE Hastanesi'nin tam ruhsatlı olması için önemli bir gelişme yaşandı. Tam ruhsat için Sağlık Bakanlığı, LÖSEV'den kamu hastanesi gibi hiçbir ilave ücret almaksızın hizmet sunulması taahhüdü istedi. Bu teklifini kabul eden LÖSEV, 5 gün içinde ruhsatın verilmesini için başvuru yaptı.

LÖSEV'in Ankara'daki 400 yataklı LÖSANTE Hastanesi'nin tam ruhsatlı olması için verdiği mücadelede önemli bir gelişme yaşandı. Bakanlık tam ruhsat için yeşil ışık yaktı.



Hastane, 400 yataklı olmasına rağmen sadece 75 hastanın yatış iznine sahipti. Ayrıca hastanenin, yoğun bakım servisleri, ameliyathaneleri ve radyoterapi gibi bölümleri ise tam ruhsat olmadığı için kullanım dışı...



LÖSEV, hastanenin tüm imkanlarının kullanılması için Sağlık Bakanlığı'na 2018 yılı içinde iki kez "Tam ruhsat" başvurusu yaptı. O başvurulara bakanlıktan yanıt geldi.



Bakanlığın istediği ücretsiz hizmet taahhüdüne Lösemili Çocuklar Vakfı LÖSEV olumlu yanıt verdi. Ruhsatın kendilerine verilmesi için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapan vakıf, bakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı hasta yakınları okudu.





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