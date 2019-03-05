LÖSEV'li aileler, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne ruhsat verilmesi için bir kez daha Sağlık Bakanlığı önündeydi. Ancak LÖSEV’li ailelerin görüşme talebi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından reddedildi. LÖSEV yetkilileri, Sağlık Bakanı’nın tam ruhsat vermesi önünde bir engel olmadığının altını çizdi.

Ülkenin dört bir yanından Ankara'ya gelen LÖSEV'li yakınları olan aileler, Sağlık Bakanlığı'nın LÖSANTE Hastanesi’ne ruhsat sözünü tutmasını istedi.



Kısa adı LÖSEV olan Lösemili Çocuklar Vakfı'nın LÖSANTE Hastanesi 2015 yılından beri kapasitesinin yüzde 20’si ile hizmet veriyor. LÖSEV, hastanenin artık tam kapasite ile hizmet verebilmesi için Sağlık Bakanlığı’na başvurmuştu.



Geçen hafta yapılan başvuru sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Açıklamada LÖSEV'in "kamu hastanesi gibi hiç bir ücret almaksızın hizmet sunmayı" kabul etmeleri karşılığında 5 iş günü içerisinde hastaneye tam ruhsat verileceğini duyurmuştu.



Sağlık Bakanlığı’nın bu teklifine LÖSEV, “Teklifinizi kabul ediyoruz, tam ruhsat ve tam doktor kadrosu istiyoruz” yanıtını verdi ancak Sağlık Bakanlığı sözünde durmadı.



LÖSEV yetkilileri ve lösemili çocukların aileleri, Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek bakanlığın ruhsat sözünü tutmasını istedi.



Sağlık bakanlığı ile görüşmek isteyen LÖSEV yetkililerinin görüşme talebi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından reddedildi.



LÖSEV yetkilileri ise Sağlık Bakanlığı'nın tam ruhsat vermesi önünde bir engel olmadığını söyledi.







HABER: TANSEV KARA

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