“Çocukluk çağı lösemisi artık korkulacak bir hastalık değil.” Prof.Dr. Tülin Tiraje Celkan, lösemi tanısı konulan 10 çocuktan 8’inin hayatta kaldığını söyledi. Celkan, lösemi belirtilerini sıraladı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası… Türkiye’de her yıl, 16 yaşın altında bin 200 ile bin 500 yeni lösemili çocuk vak'ası bildirilmekte. Artık korkulan bir hastalık olmaktan çıktı. Çünkü;



Çocukluk çağındaki kanser teşhislerinin yüzde 30’unu lösemiler oluştuyor.



Çocuk lösemilerinde tedavi başarısı yüzde 85’lere yükseldi.



Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat…



Peki, ne yapmalı?



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan, çocukluk çağı lösemisinin artık korkulacak bir hastalık olmadığı belirtti.



Kan kanseri olarak adlandırılan lösemi, kemik iliğinin anormal hücreler ile dolması ve bu hücrelerin kana ve tüm dokulara yayılması sonucu belirti veren kötü huylu bir hastalıktır.



ulusal.com.tr

