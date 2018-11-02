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Lösemi hastası çocuklara "maskeli" destek

Antalya'da lise öğrencileri ve öğretmenleri, lösemi hastası çocuklara destek vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla derslere maske takarak katıldı.

Lösemi hastası çocuklara "maskeli" destek

Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemi hastası çocuklara ve hastalığa dikkati çekmek istedi.

Öğretmen ve öğrenciler, maske takarak farkındalık etkinliği düzenledi.

Lösemi hastası çocuğu olan okulun felsefe öğretmeni Ömer Faruk Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının lösemili çocukların sıkıntı ve dertlerini anlamak olduğunu söyledi.

Kendilerini onların yerine koyup destek olmaya çalıştıklarını aktaran Çatal, gün boyu taktıkları maskeyle derslere girdiklerini ifade etti.

Çocuğuna geçen yıl yine 2 Kasım'da lösemi teşhisi konulduğunu, ailecek üzüldüklerini anlatan Çatal, "Ülkemizde kök hücre ve ilaç bağışçısı sayısı yeterli değil. 18-55 yaş aralığında 50 kilonun altında olmayan ve kronik rahatsızlığı bulunmayan tüm halkımızı duyarlılığa davet ediyorum. Herkesin Kızılay kan merkezlerine giderek, donör olmalarını istiyorum. Çünkü ülkemizde çok sayıda uyumlu ilik nakli ve uyumlu donör bekleyen lösemili çocuğumuz var." diye konuştu.

Okul Müdürü Şevket Bulut ise hafta dolayısıyla öğrencilere çeşitli sunumlar yapılacağını kaydetti. 






Kaynak: AA
Etiketler; #lösev #lösemi çocuklar haftası #destek
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