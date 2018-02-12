Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki lösemi hastası Affan için uygun ilik ağabeyinde bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde lösemi teşhisi konulan ve uygun kök hücre bulunması için sosyal medyadan kampanya başlatılan 2 yaşındaki lösemi hastası Affan Yüksel Ünlü için ağabeyinden uygun ilik bulundu.



Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası Affan Yüksel Ünlü için uygun ilik, 14 yaşındaki ağabeyi Mustafa Ünlü'de tespit edildi.



Baba Murat Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı aracılığıyla 2-3 Ocak'ta yapılan kan bağışı kampanyasına gösterilen ilgiden ve desteklerden dolayı yetkililere ve vatandaşlara teşekkür etti.



Vatandaşların bu kadar ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Ünlü, "El Bab bölgesinde, sınır ötesinde operasyon yapan Mehmetçiklerimizden gelen kök hücre bağışı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Affan için ağabeyinin iliği uygun bulundu. 100 gün sonra ilik nakli yapılacak, herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.



Minik Affan için kök hücre kampanyası kapsamında vatandaşlardan ve El Bab bölgesindeki Mehmetçiklerden kabul edilen bağışların 3 bine ulaştığı öğrenildi.