Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silah sesleri

Lösemi hastası minik Affan'a uygun ilik ağabeyinden

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki lösemi hastası Affan için uygun ilik ağabeyinde bulundu

Lösemi hastası minik Affan'a uygun ilik ağabeyinden

Tokat'ın Erbaa ilçesinde lösemi teşhisi konulan ve uygun kök hücre bulunması için sosyal medyadan kampanya başlatılan 2 yaşındaki lösemi hastası Affan Yüksel Ünlü için ağabeyinden uygun ilik bulundu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası Affan Yüksel Ünlü için uygun ilik, 14 yaşındaki ağabeyi Mustafa Ünlü'de tespit edildi.

Baba Murat Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı aracılığıyla 2-3 Ocak'ta yapılan kan bağışı kampanyasına gösterilen ilgiden ve desteklerden dolayı yetkililere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşların bu kadar ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Ünlü, "El Bab bölgesinde, sınır ötesinde operasyon yapan Mehmetçiklerimizden gelen kök hücre bağışı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Affan için ağabeyinin iliği uygun bulundu. 100 gün sonra ilik nakli yapılacak, herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Minik Affan için kök hücre kampanyası kapsamında vatandaşlardan ve El Bab bölgesindeki Mehmetçiklerden kabul edilen bağışların 3 bine ulaştığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #Lösemi #erbaa #Affan Yüksel Ünlü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.