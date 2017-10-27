Adıyaman'da lösemi hastası 9 yaşındaki Musab Erdil'e, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce evde eğitim hizmeti sunuluyor.

Adıyaman'da lösemi hastası Musab Erdil'e, okula devam edemediği için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce evde eğitim veriliyor.



Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Erdil ailesinin üç çocuğundan ortancası olan 9 yaşındaki Musab Erdil, doğduğu günden bu yana çeşitli hastalıklarla mücadele ediyor.



Doğduğunda solunum yolunun yemek borusuna bağlı olması dolayısıyla daha 5 günlükken ameliyat geçiren Erdil, bir süre sonra kronik akciğer hastalığına yakalandı.



Yaklaşık 3 yıl önce de lösemi teşhisi konulan küçük çocuk, beslenmesi için gerekli olan organik ürünleri bulamadığı için büyüyünce çiftçi olup organik ürünler yetiştirmek istiyor.



Hastalığından dolayı okula da gidemeyen Erdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin evde eğitim hizmetinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Piyasada organik sebze ve meyve bulamadığından yakınan Erdil, "Çiftçi olup organik ürünler yetiştireceğim. Sağlıklı beslenip, sağlıklı yaşamak için organik ürünler çok önemli." diye konuştu.



Baba Metin Erdil ise çocuğunun 3 yıldır lösemi hastası olduğunu ve ayda bir defa tedavi için Ankara'ya gittiklerini kaydetti.



Oğlunun okula gidemediğini ve bundan dolayı evde eğitim almak zorunda kaldığını aktaran Erdil, şöyle konuştu:

"Oğlum Musab, yaşıtları gibi 3'üncü sınıfa gitmesi gerekirken hastalığından dolayı bu yıl okula yeni başladı. Eğitimine evde devam ediyor. Okuldaki kendi öğretmeni eve gelip ders veriyor. 9 senedir oğlumun tedavisiyle uğraşıyorum. Normalde mesleğim duvarcı ustası. Şu anda bir yerde çalışmıyorum. İş arıyorum. İnşallah her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Evde oğluma eğitim veren öğretmene ayrıca teşekkür ederim."



Anne Gülşen Erdil de oğlunun iki yıl önce ilik nakli olduğunu belirtti.



İlik naklinin önemine işaret eden Erdil, "Oğlum, daha sağlıklı ürünler yiyebilmek için çiftçi olmak istiyor. Kendisi her şeyi yetiştirmek istiyor. Hatta şu anda bahçeye yeşillik ekmiş. Daha sağlıklı ürünler yemek istiyor." ifadelerini kullandı.