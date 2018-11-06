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Lösemili çocuklar için tırmandılar

Ağrı'da 13 dağcı, lösemili çocuklar için Kalus Dağı'na tırmandı. Lösemili Çocuklar Haftasın'a dikkat çekmek isteyen dağcıların tırmanışı 3 saat sürdü.

Lösemili çocuklar için tırmandılar

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 13 dağcı, Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak için Kalus Dağı'na tırmandı. 

2 bin 53 metre rakımlı zirveye tırmanış, yaklaşık 3 saat sürdü… 

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı.

Tırmanış lideri Zeynelabidin Kızılkaya, hedeflerinin lösemi konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi.  

Dağcılar lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak için de maske taktı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #lösemili çocuklar haftası #farkındalık #dağcı
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