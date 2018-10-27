Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, "Lösemide tedavi başarısını yüzde 92'ye çıkardık, Avrupa'yı geçtik, ABD'yle yarışıyoruz. Ama işimiz bitmedi. Neden yüzde 100'ünü başarmayalım. Neden bütün çocuklarımızı lösemi illetinden korumayalım, kurtarmayalım. Şimdi hep birlikte bunun mücadelesini vereceğiz." dedi.

Ezer, LÖSEV Adana Ofisi'nin açılışı kapsamında Atatürk Yüzme Havuzu'nda düzenlenen etkinlikte, vakıf olarak uzun zamandır Adana'da yer almak istediklerini söyledi.



Adana'daki lösemili çocukların sorunlarına yerinde çözüm bulmak istediklerini aktaran Ezer, ofisin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.



Ezer, lösemiyle mücadelede yaşadığı başarısızlıklarla mesleği bırakma aşamasına geldiği sırada LÖSEV'i kurmaya karar verdiğini aktararak, şöyle devam etti:



"Yüzde 10'larda olan lösemide tedavi başarısını yüzde 92'ye çıkardık, Avrupa'yı geçtik, ABD'yle yarışıyoruz. Ama işimiz bitmedi. Neden yüzde 100'ünü başarmayalım. Neden bütün çocuklarımızı lösemi illetinden korumayalım, kurtarmayalım. Şimdi hep birlikte bunun mücadelesini vereceğiz. Aynı tedavi aynı ilaçlar aynı protokoller ama biz çocuklarımıza değer ve sevgi vermeyi ekledik. Aileleriyle birlikte onlara yaşama umudu verdik. Türkiye'ye löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu gösterdik."



Etkinlikte, açılış pastasının kesilmesinin ardından çeşitli gösteriler yapıldı.