Tropikal bir meyve olan Mango Türkiye'de yetişir mi? Mango hangi hastalıklara iyi gelir? Mango meyvesi nasıl yenilir? Mango kansere iyi gelir mi? Mango Bağışıklık sistemini güçlendirir mi? Mango meyvesi bebeklere yedirilir mi? Mango meyvesi nerede yetişir? Mango meyvesinin anavatanı neresidir? İnternette en çok aranan meyveler arasına giren Mango hakkında bilinmesi gerekenler...

Anavatanı Hindistan olan mango, tropikal iklimin hakim olduğu Orta Amerika, Doğu Asya ve Güney Amerika’da da üretilmektedir. Mango ağacı Hindistan’da kutsal kabul edilir.

Mangonun faydaları



Mango; bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyvedir. Cildi gençleştiren, sindirimi düzenleyen, vücuttaki sıvı dengesini düzenlediği için sıcak çarpmasını önleyen mango meyvesi birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan araştırmalarda; mangonun görme sorunlarına iyi geldiği görülmüştür. Beta-keratin bakımından zengin olan mango bağışıklık sistemini güçlendirmektedir ve antioksidan özelliği sayesinde vücudumuzu bakterilerden koruyabilmektedir. Mango aynı zamanda beyin ve kemik sağlığını koruyan bir meyvedir.



Kanseri önler



Araştırmalar, mango meyvesinde antioksidan bileşiklerin kolon, meme, lösemi ve prostat kanserine karşı koruma sağladığı bulunmuştur. Bu bileşikler, kuersetin, isoquercitrin, astragalin, fisetin, gallik asit ve metilgallatın yanı sıra bol enzimleri içerir.



Bağışıklık Sistemini Güçlendirir



Mango, içerdiği yüksek C ve A vitaminleri sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlü tutar. A vitamini bağışıklık sisteminizin işleyebilmesi için olmazsa olmazdır. Ayrıca sağlıklı cildi ve mukoza zarını korur ve çeşitli zararlı bakterilerin vücuda girmesini önler. C vitamini ise cildi sağlıklı tutarak bulaşıcı hastalıkların bulaşmasını önler. Ek olarak akyuvar oluşumunu arttırır ve bu da bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir. Ayrıca mangolarda 25 farklı karetonoid bulunur ve bunlar da bağışıklık sistemi için önemlidir. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak demek, grip, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara kolay kolay yakalanmamak demektir.



Kolestrolü Düşürür



Düzenli olarak mango yemek kolestrol seviyenizi dengede tutar. İçerdiği C vitamini, pektin ve lif oranı sayesinde kolestrol seviyesini düşük tutar. Özellikle kötü kolestrolü kandan uzaklaştırır. Aynı zamanda iyi kolestrolü yükseltir. Ayrıca mango, yüksek bir potasyum içeriğine sahiptir. Potasyum ise sinir sisteminde kan akışını hızlandırır ve kan atış hızını kontrol edip, kan basıncını düzenler. Bu sayede kalp krizi ve felç gibi sorunları önler.



Mango nasıl yenir?



Mango, kabuğuna bıçak yardımıyla yapılan izler takip edilerek muz gibi soyulabilen ve dilimlenerek çiğ olarak tüketilebilen bir meyvedir. İkiye bölünmüş mango meyvesini kaşık yardımıyla kabuğundan kolayca ayırabilirsiniz. Mangoyu kesmeden önce olgun olup olmadığına bakmalısınız. Mangonun olgunluğunu anlamanın iki yolu vardır: Mangoyu kokladığınızda tatlı bir aroması varsa, mango yenmeye hazırdır. Meyveye bastırın. Eti yumuşaksa mango olgun demektir. Mango dilimlemek için bir kesme tahtasına, keskin bir bıçağa, kaşığa ya da soyacağa ihtiyacınız var. İlk yöntemde mangoyu bıçak çekirdeğe deyene kadar uzunlamasına kesin, daha sonra bıçağı bir kez daha mangonun etrafında çevirin. Kaşığı alın ve kesiğe geçirip esneterek meyvenin çekirdekten ayrılmasını sağlayın. Mango bu şekilde kolayca ayrılabilir. Mangoyu birer lokmalık parçalar halinde doğramak için önce etli kısmı uzunlamasına, daha sonra enlemesine keserek küçük küpler oluşturun. Etli kısmın ayrılmasını kolaylaştırmak için kabuğu ters yüz edin. Parçalar bir çatal ya da bıçak yardımıyla kabuktan kolayca ayrılabilir.



Mangonun bebekler için faydası nedir?



- Mango meyvesi bebeklerin göz sağlığında oldukça faydalı olabilir. Yeni doğan bebeklerin görme yetenekleri ve görme duyusu henüz yetişkinlerinki kadar gelişmiş değildir. Bu yeteneği zaman içinde gelişir. Bu zaman zarfında A vitamini bebeklerin görme duyusunun gelişmesinde önemli bir vitamindir. Mango meyvesi A vitamini yönünden oldukça zengindir. Bu nedenle katı besinlerle beslenmeye başlayan bebeklerde A vitamini ihtiyacı olarak mango meyvesinin püre edilerek verilmesi oldukça fayda sağlar.



- Mango meyvesi bebekler tarafından kolayca sindirilebilir. Püre edilmiş olarak yedilirse bebeğin sindirim sistemi mangoyu kolayca sindirecektir. Ayrıca mango bebeğin sindirim sisteminin gelişmesine de yardımcı olur.

- Mango bebeklerin enfeksiyonlarla mücadelesinde yardımcı olur. Bağışıklık sistemine katkıda bulunarak enfeksiyonlara karşı vücudun savunma sistemini geliştirir. Soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonel durumlarda faydaları vardır.



- Mango bebeğin beyin gelişimine de katkı sağlar. Bebeğin beyin fonksiyonlarının daha iyi işlemesinde faydalıdır. B6 vitamini yönünde zengin bir meyvedir. Hafıza ve konsantrasyonu geliştirmede rol oynar.