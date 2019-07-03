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Mardin'de doktorlara saldırı

Sağlık'ta şiddet bitmiyor. Son olay Mardin'de yaşandı. Usulsüz rapor vermeye yanaşmayan bir doktor çift, hasta yakını tarafından darp edildi.

Mardin'de doktorlara saldırı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Endokrinoloji uzmanı Davut Sakız ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ayşe Sakız, hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldırganların, usulsüz rapor almak istediği, bu talebe olumsuz yanıt alınca doktorları darbettiği ileri sürüldü.

Doktorlara saldırı çocuklarının kreşi önünde yaşandı. Saldırgan 2 kişi yakalandı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, darbedilen meslektaşlarının Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altında olduklarını açıkladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemeleri sürüyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #mardin
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