İzmir’de iki lise öğrencisi matematik yetenekleriyle gururlandırıyor. 15 yaşındaki Yusuf Kaan Çiçekdağ ve Osman Gülen zamanlarının büyük bölümünü matematikle geçiriyor. Öyle ki Çiçekdağ, Tayland’da 80 ülkenin yarışıcağı "Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları"na katılmaya hak kazandı...

Türkiye'nin göğsünü kabartıyor…Matematikte gösterdikleri başarılarıyla isimlerinden söz ettiriyorlar…İzmir’de özel bir okulda okuyan Yusuf Kaan Çiçekdağ ve Osman Gülen, matematik zekalarıyla Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil ediyor.Çiçekdağ ve Gülen, zeka seviyelerinin 130 IQ’nun üzerinde olduğu belirlenmesiyle "Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi"nde ekstra dersler almaya başladı.Yaşları 15 olan öğrencilerden Çiçekdağ, 80 ülkede düzenlenen Kanguru Matematik Sınavları’nda birinci oldu. Tayland’da düzenlenecek Asya Matematik Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil edecek.Bir diğer öğrenci Gülen ise "Junior Balkan Matematik Olimpiyatları"nda 4 soruyu 4.5 saatte çözdü. TÜBİTAK'ın desteğiyle gittiği ve Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen yarışmada gümüş madalya kazandı.Şehit Fatih Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsmail Yıldırım ise ülkenin geleceği olarak gördüğü bu gençlere güvendiğini söyledi.