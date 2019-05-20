Lisede eğitim sisteminde değişikliğe gidildi. Ardından "matematik seçmeli ders olacak" iddiaları gündeme geldi. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iddiaları yalanladı. Matematik dersi zorunlu olacak, düzeyini ise öğrenci belirleyecek.

Matematik dersi değil düzeyi seçmeli olacak.



Lisede eğitim sisteminde gerçekleştirilen değişiklik sonrasına matematik dersiyle ilgili bazı tartışmalar yaşandı. Matematik dersinin seçmeli olacağı iddia edildi. Yeni modelin kamuoyuna duyurulmasından sonra "matematik seçmeli oluyor" şeklinde çıkan haberlere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk cevap verdi.



Konuyla ilgili televizyon programcısı Cem Seymen, Bakan Ziya Selçuk'un kendisine ulaşarak bilgi verdiğini aktardı.



Konuya ilişkin değerlendirme yapan uzmanlar ise matematiğin değil "düzeyinin" seçileceğini vurguluyor. Yeni modele göre matematik, 9. sınıfta zorunlu. 10. sınıftan itibaren ise ikiye ayrılıyor. İsteyen öğrenci ileri düzey, isteyen öğrenci de uygulamalı matematik dersi alıyor. Öğrenciyi, üniversite tercihine göre ders seçmeye teşvik etmeyi hedefleyen yeni model bu haliyle matematiğin değil, matematiğin düzeyinin seçmeli olduğu bir model olarak öne çıkıyor.



Yeni modelde düzeyi öğrenci tarafından belirlenen tek ders de matematik değil. Liseliler, tıpkı matematik gibi, kimya, fizik, biyoloji, çevre bilimleri ve psikoloji gibi derslerde de kendi kariyer planına göre bir düzeyi tercih edecek.





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