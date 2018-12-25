Kamu Denetçiliği Kurumunun girişimiyle, matematik öğretmeni olmayan öğrencilerin mağduriyeti giderildi.

Matematik öğretmeni olmayan öğrencilerin mağduriyeti, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle ortadan kaldırıldı.



Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Artvin'in Ardanuç ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan iki matematik öğretmeni, tayinleri çıkınca okuldan ayrıldı.



Boş geçmemesi için matematik derslerine, fen ve teknoloji öğretmeni ile bankacılık ve finans alanında eğitim görmüş ücretli öğretmen girmeye başladı.



Ders yılı ilerlediği halde matematik derslerine branş öğretmeninin girmemesi üzerine mağdur olan öğrencilerin velileri, KDK'ye, okullarına branş öğretmeninin atanması talebiyle başvuruda bulundu.



KDK, kendisine gelen şikayet başvurusunu inceleyerek, "çocuğun üstün yararı ve eğitim hakkı" söz konusu olduğundan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Artvin Valiliği ile öğrencilerin mağduriyetinin ivedilikle giderilmesi için görüşmeler yaptı.



KDK'nin girişimleri sonucu harekete geçen il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okulda bir matematik bir de ilköğretim matematik branşı öğretmeni görevlendirdi.



Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmen ihtiyacının, 2019 Şubat ayı için planlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla değerlendirileceği bildirildi.