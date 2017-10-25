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MEB 12 pilot ilde başlattı

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin performans sistemi ile ilgili çalışma 12 pilot ilde başlatıldı

MEB 12 pilot ilde başlattı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 12 ilde öğretmenlerin performans sistemiyle ilgili çalışma başlatıldı. 

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, performans değerlendirme sistemi ile Bakanlığın eğitim kalitesini artırmak ve eğitim politikalarına yön verebilmek amacıyla öğretmenlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapılması amaçlanıyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında, Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon'dan belirlenen okul müdürlerine Ankara Hizmetiçi Enstitüsü'nde seminer verildi.

İllerine dönen okul müdürleri, öğretmen performans değerlendirme sistemini görev yerlerinde hayata geçirdi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #meb #performans #öğretmen
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