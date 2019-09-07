MEB 2019 okullar ne zaman açılacak? Hazırlıklar sürüyor! Fiyatlar arttı! İşte dikkat edilmesi gerekenler
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk zil sesiyle başlayacak. Öğrenciler ve veliler de son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Peki, fiyatlar geçen yıla oranla ne durumda?
EĞİTİM-SAĞLIK 07.09.2019, 14:52
30 liradan başlayan Okul çantaları 150 liraya kadar çıkıyor. Üniformalar ise 300 ile 400 lira arasında değişiyor.
Bunlara kırtasiye giderleri de eklenince toplam fatura cep yakıyor.
Vatandaşlar fiyat pahalılığından yakınıyor.
Peki, okul alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler neler?
Esnaf ise büyük marketlerin rekabeti ortadan kaldırdığını vurguladı.
ulusal.com.tr
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