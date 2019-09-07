MEB 2019 okullar ne zaman açılacak? Hazırlıklar sürüyor! Fiyatlar arttı! İşte dikkat edilmesi gerekenler

30 liradan başlayan Okul çantaları 150 liraya kadar çıkıyor. Üniformalar ise 300 ile 400 lira arasında değişiyor.

Bunlara kırtasiye giderleri de eklenince toplam fatura cep yakıyor.

Vatandaşlar fiyat pahalılığından yakınıyor.

Peki, okul alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Esnaf ise büyük marketlerin rekabeti ortadan kaldırdığını vurguladı.

ulusal.com.tr