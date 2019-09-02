Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

MEB 2019 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği ve internette cevabını aradığı sorunun yanıtı belli oldu. MEB 2019 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün tatil? Yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar, 9 Eylül 2019 günü açılacak. Ara tatil tarihleri de belli oldu. Buna göre; ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020, ikinci ara tatil, 6-10 Nisan 2020, kapanış da 19 Haziran 2020 tarihlerinde olacak

MEB 2019 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek

MEB 2019 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün tatil? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Tatilin artık son günleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış ve kapanışı, ara tatil ve yarıyıl tatil tarihlerini açıkladı.

Okullar, 9 Eylül 2019 günü açılacak. 

Ara tatil tarihleri de belli oldu. 

Buna göre; ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020, ikinci ara tatil, 6-10 Nisan 2020, kapanış da 19 Haziran 2020 tarihlerinde olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #milli eğitim bakanlığı #meb #Ziya Selçuk #okullar ne zaman açılacak #meb okullar ne zaman açılacak #okulların açılmasına kaç gün kaldı #yaz tatili ne zaman bitecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.