MEB'den 'öğrenci karneleri' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Öğrenci karneleri değişiyor" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, haberde yer alan çalışmanın henüz inceleme ve değerlendirme aşamasında olduğu, çalışmanın bu eğitim-öğretim yılını kapsamadığı bildirildi.

Bakanlık tarafından medyada yer alan habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medyaya yansıyan 'öğrenci karneleri değişiyor' başlıklı haberde yer alan çalışma, henüz inceleme ve değerlendirme aşamasındadır. Haberde yer alan teknik detayları teyit etmemekteyiz. Çalışmamız bu eğitim-öğretim yılını kapsamamaktadır."