MEB'den 'öğrenci karneleri' açıklaması
MEB'den "Öğrenci karneleri değişiyor" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, haberde yer alan çalışmanın bu eğitim-öğretim yılını kapsamadığı bildirildi.
EĞİTİM-SAĞLIK 23.10.2019, 12:53
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Öğrenci karneleri değişiyor" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, haberde yer alan çalışmanın henüz inceleme ve değerlendirme aşamasında olduğu, çalışmanın bu eğitim-öğretim yılını kapsamadığı bildirildi.
Bakanlık tarafından medyada yer alan habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Medyaya yansıyan 'öğrenci karneleri değişiyor' başlıklı haberde yer alan çalışma, henüz inceleme ve değerlendirme aşamasındadır. Haberde yer alan teknik detayları teyit etmemekteyiz. Çalışmamız bu eğitim-öğretim yılını kapsamamaktadır."
Kaynak: AA
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