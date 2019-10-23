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MEB'den 'öğrenci karneleri' açıklaması

MEB'den "Öğrenci karneleri değişiyor" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, haberde yer alan çalışmanın bu eğitim-öğretim yılını kapsamadığı bildirildi.

EĞİTİM-SAĞLIK 23.10.2019, 12:53
MEB'den 'öğrenci karneleri' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Öğrenci karneleri değişiyor" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, haberde yer alan çalışmanın henüz inceleme ve değerlendirme aşamasında olduğu, çalışmanın bu eğitim-öğretim yılını kapsamadığı bildirildi.

Bakanlık tarafından medyada yer alan habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medyaya yansıyan 'öğrenci karneleri değişiyor' başlıklı haberde yer alan çalışma, henüz inceleme ve değerlendirme aşamasındadır. Haberde yer alan teknik detayları teyit etmemekteyiz. Çalışmamız bu eğitim-öğretim yılını kapsamamaktadır."

Kaynak: AA
#meb
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