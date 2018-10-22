Eğitimciler, Danıştay'ın Öğrenci Andının okullarda yeniden okutulması kararının Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanmasını bekliyor. Eğitim İş Ankara 1 ve 2'Nolu şubeleri Bakanlığın ilgili kararı yerine getirmemesi durumunda hukuki ve örgütlü mücadele vereceklerini ilan etti.

Eğitimciler, Danıştay 8'inci Dairesinin Öğrenci Andımıza ilişkin verdiği kararın hızla uygulamaya koyulmasını bekliyor.



Eğitim İş Ankara 1 ve 2'Nolu şube yöneticileri yüksek mahkemenin Andımıza kararına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.



Eğitim İş Ankara 2'Nolu Şube Başkanı Banu Günüç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Danıştay'ın kararını uygulamaması durumunda mücadele başlatacaklarını açıkladı.



Basın toplantısında konuşan Eğitim İş Ankara 1'Nolu Şube Başkanı Turgay Kaçan da yüksek mahkemeye tepki gösteren Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen'e tepki gösterdi.





ulusal.com.tr