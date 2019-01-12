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MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yönetmelik değişikliğiyle eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlıkça yapılan yazılı sınavın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca da yapılmasına imkan sağlandı.

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla MEB'in Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı sınavın ÖSYM tarafından da yapılmasına imkan sağlandı.

Ayrıca yazılı sınav konuları da yeniden belirlendi. Buna göre, yazılı sınavlarda konular; "genel kültür ve genel yetenek" yüzde 35, "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" yüzde 10, "değerler eğitimi" yüzde 5, "eğitim ve öğretimde etik" yüzde 5, "eğitim bilimleri" yüzde 35, "mevzuat" yüzde 10 olarak yer alacak.

Düzenlemeyle eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecek adayların değerlendirme sürecinde de yazılı sınavın katkısı yüzde 60 iken yüzde 80'i olarak, sözlü sınavın katkısı ise yüzde 40 iken yüzde 20'si olarak yeniden belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #meb #milli eğitim bakanlığı
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